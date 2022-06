A nouveau des coups de feu et une personne blessée par balles à Molenbeek-Saint-Jean

Le parquet de Bruxelles a précisé avoir requis sur les lieux le laboratoire de la police fédérale et un expert en balistique. Il a de plus désigné un médecin légiste.

La victime serait connue des services de police. Cette fusillade semble s'inscrire dans la continuité des guerres de territoires pour du trafic de drogues, selon Rachid Barghouti, le porte-parole de la bourgmestre Catherine Moureaux (PS), qui s'est exprimé dans la presse notamment pour répéter sa demande de moyens à la ministre de l'Intérieur Annelies Verlinden (CD&V) afin de lutter contre ce phénomène.

Pour rappel, des coups de feu ont été signalés samedi soir vers 19h45 rue de la Borne à Molenbeek-Saint-Jean et sur place, des policiers ont trouvé un homme âgé de 20 ans, blessé par balles aux deux jambes. Plus tard dans la soirée, un véhicule a priori lié aux coups de feu a été retrouvé incendié rue de l'Indépendance sur le territoire de la commune. Le feu s'est propagé à trois autres véhicules et à une maison qui servait d'entrepôt.