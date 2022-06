Jan Danckaert est le nouveau recteur de la Vrije Universiteit Brussel

Avec 62,72 % des votes valides, Danckaert a obtenu la majorité absolue du total des votes pondérés dans toutes les catégories électorales. Jan Danckaert assurait la fonction de recteur ad interim depuis que Caroline Pauwels a démissionné de ses fonctions pour cause de maladie, il y a plusieurs mois. Le recteur nouvellement élu, qui aura 58 ans le 6 juillet, veut chérir ce qui est bon et renforcer le fonctionnement de la VUB là où c'est nécessaire. L'accent sera mis sur les missions principales que sont l'éducation, l'enseignement de base, la recherche et l'impact social.

"En nous fondant sur nos valeurs et en collaboration avec l'ensemble de la communauté universitaire de la VUB, je souhaite que notre université s'épanouisse davantage, en mettant l'accent sur la liberté scientifique, l'impact social et la simplification administrative", a souligné Danckaert. "La tâche qui m'attend ne sera pas facile, mais je suis pleinement convaincu qu'ensemble, nous pouvons rendre la VUB encore plus grande".

Jan Danckaert est professeur de physique et était déjà vice-recteur de l'éducation et de la politique étudiante. Comme Caroline Pauwels, Danckaert souhaite augmenter l'envergure de son université avec des collaborations et nouant des partenariats solides. Selon lui, les thèmes transversaux tels que le bien-être, la durabilité, l'inclusion et la diversité doivent être placés en tête de l'agenda politique. "Nous vivons une époque socialement agitée et des choix drastiques devront être faits. Ce ne sera pas différent pour notre université. C'est pourquoi nous devons accroître notre efficacité et notre souplesse", a expliqué le recteur fraichement élu.

Les félicitations de Caroline Pauwels ne se sont pas fait attendre. "Être recteur de cette belle VUB est un privilège. J'ai pris plaisir à le faire tous les jours et je souhaite le même plaisir à Jan Danckaert". "Je souhaite également à la VUB sa fierté, et l'affirmation de son rôle nécessaire et unique dans le domaine de l'excellence scientifique, ainsi que son rôle important à Bruxelles et dans la société au sens large. Nous ne devons pas être une université comme les autres, mais une université avec sa propre mission et son propre visage", a ajouté Caroline Pauwels.