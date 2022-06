L’aire d’autoroute de Peutie transformée en dépotoir : l’entreprise de ramassage des ordures est en faillite

Ce n'est pas beau à voir quand on s'engage sur le parking de l'autoroute le long de la E19 à Peutie. Les poubelles débordent, il y a des déchets partout comme des boîtes en carton, des restes de nourriture et même des bouteilles en plastique remplies d'urine. En même temps, il y a aussi des sacs poubelles pleins qui ont vraisemblablement été jetés là, car "la saleté attire la saleté".

Anton Decoster, de l' Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) (l'Agence flamande pour les routes et le trafic), explique que la cause de cette situation est une faillite. "L'entrepreneur qui vide habituellement les poubelles de ce parking a fait faillite il y a quelques semaines. En conséquence, les poubelles n'ont plus été vidées depuis trois semaines, ce qui a entraîné beaucoup de déchets et de désagréments."

Pour les chauffeurs routiers, principalement étrangers, le parking de l'autoroute à Peutie n'est donc pas un endroit agréable pour passer la nuit ou faire une pause. Et les navetteurs, eux aussi, sont agacés par la situation : "Je passe par ici tous les jours, et c'est vraiment une honte. C'est une décharge dont il faut avoir honte en tant que Belge", déclare un navetteur.