Le gouvernement flamand veut créer davantage de places d’accueil pour les réfugiés ukrainiens

La Flandre accueille actuellement plus de 15 000 réfugiés ukrainiens, chez l'habitant, via les communes ou les villages d’urgence de containeurs d'Anvers et de Malines. Il reste encore plus de 10 000 places d'accueil disponibles. Néanmoins, les ministres flamands compétents, Bart Somers (Open VLD) et Mathias Diependaele (N-VA), veulent réexaminer l'accueil pour les six prochains mois. "Les mois d'été approchent et certaines familles cherchent à présent une autre solution", a déclaré le ministre Bart Somers.