Le Pass musées, qui englobe 220 lieux, déjà vendu à 300.000 exemplaires

Le Pass musées a été lancé il y a quatre ans dans le but de rendre les visites aux musées plus accessibles et d’y attirer un nouveau public. Malgré les restrictions de la crise du coronavirus, ce abonnement annuel de 59 euros qui permet d’aller aussi souvent qu’on le désire dans les musées affiliés a remporté un beau succès. Le 300.000e exemplaire vient d’être vendu et tous ensemble ils ont déjà généré 1,5 million de visites.

La liste des musées qui peuvent être visités gratuitement via ce Pass est passée de 100 au lancement en 2018 à 220 actuellement. Et elle est encore sur le point de s'enrichir puisque les détenteurs du Pass pourront bientôt avoir accès au Musée royal des Beaux-Arts d'Anvers (KMSKA) qui rouvrira ses portes en septembre, après 10 ans de rénovation.

Parmi les autres institutions qui ont récemment rejoint l’initiative, on compte le Musée et les Jardins Van Buren à Uccle, la maison des Mégalithes à Wéris (Durbuy) et l’AfricaMuseum à Tervuren. "Cela faisait un certain temps que beaucoup de visiteurs arrivaient avec un Pass Musées et ne pouvaient pas accéder de la sorte au Musée Africa", expliquait son directeur Guido Gryseels. "Maintenant ils peuvent y accéder avec le Pass. Ils sont ravis, et nous aussi parce que nous avons connus de temps très difficiles avec la crise du coronavirus. Nous constatons maintenant que le Pass nous amène beaucoup de visiteurs".