Petra De Sutter espère une baisse des prix avec l'arrivée de nouveaux opérateurs télécoms

Cinq opérateurs, le flamand Citymesh Mobile, le liégeois Network Research Belgium (NRB), ainsi que les trois nationaux Orange Belgium, Proximus et Telenet, ont chacun pu acquérir une partie du spectre pour les 20 prochaines années. La société roumaine de télécommunications DIGI deviendra le 4e opérateur mobile sur le marché des consommateurs, aux côtés des trois derniers cités. NRB se concentrera, lui, davantage sur le B2B, avec des applications industrielles, comme dans le domaine des soins de santé ou pour les grands sites industriels.

"Plus de concurrence peut être l'élément-clé pour la baisse des prix des télécommunications. Actuellement, les prix pratiqués en Belgique pour l'Internet, le téléphone et la télévision sont parmi les plus élevés d'Europe", déplore la ministre De Sutter. Elle espère donc que l'entrée de Citymesh et de NRB sur le marché pourra contribuer à une baisse des prix et au développement d'applications industrielles innovantes.

"Je pense qu'il y aura une pression sur les prix. J'ai entendu qu'il y avait une intention en ce sens du côté de DIGI", a confié Petra De Sutter en marge d'une conférence de presse d'Orange mardi matin. Si les prix sur le marché du mobile ne sont pas trop élevés à ses yeux, il y a par contre "encore de la marge" sur le fixe, observe-t-elle.