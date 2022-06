Un deuxième groupe de femmes et d’enfants de djihadistes présumés rapatrié cette nuit

Une mission de rapatriement a eu lieu dans la nuit de lundi à mardi, a annoncé le cabinet du Premier ministre Alexander De Croo. Six femmes et 16 enfants ont été ramenés dans notre pays. Les femmes ont été directement incarcérées en raison de leurs liens avec l'EI, tandis que les enfants doivent être pris en charge par le parquet de la jeunesse. L'année dernière, la Belgique avait rapatrié six mères et 10 enfants de Syrie.

Ces femmes étaient parties en Syrie en 2013 et 2014 pour rejoindre le groupe terroriste de l’Etat islamique. Certaines sont parties avec leur mari, d'autres ont épousé un djihadiste sur place. Les hommes ont été tués ou sont en prison. Ces femmes sont détenues depuis plusieurs années dans l'un des camps de prisonniers du nord-est de la Syrie, géré et surveillé par les autorités kurdes.

Les six femmes - cinq mères et une grand-mère - qui ont reçu l'autorisation de rentrer chez elles ont ensemble 16 enfants mineurs. Deux des mères sont originaires d'Anvers, deux de Bruxelles et une de Flandre orientale. La grand-mère est également autorisée à rentrer en Belgique.