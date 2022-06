Face à un marché du travail "en feu", la Flandre veut embaucher 2.000 Bruxellois en plus par an

"La pénurie sur le marché du travail en Flandre est une opportunité, affirme Jo Brouns. Il nous a fallu dix à douze ans pour passer de 44.000 à 50.000 travailleurs bruxellois, mais aujourd'hui, le marché du travail en Flandre est presque en feu. C'est une chance pour les employeurs de se positionner sur le marché bruxellois".

Les professions pour lesquelles les demandeurs d'emploi bruxellois entrent plus particulièrement en ligne de compte au nord du pays concernent surtout des profils peu qualifiés, indiquent Actiris et son pendant flamand, le VDAB. Il s'agit par exemple d'aides ménagères, de personnel en soins de santé ou des secteurs de l'alimentation et de l'horeca, mais aussi de jobs dans la sécurité, le transport et la logistique, ou la construction et autres métiers techniques.