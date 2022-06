La Flandre dépose un recours au Conseil d’Etat contre un projet de parc éolien en Wallonie

Le gouvernement flamand a déposé un recours au Conseil d'État contre le permis délivré par le gouvernement wallon pour un projet de parc éolien à Dalhem, en province de Liège. Les deux ministres (N-VA) de l'Environnement et du Patrimoine, Zuhal Demir et Matthias Diependaele estiment que ce projet porte atteinte à la région des Fourons et à l'Euregio Meuse-Rhin dans le cadre de sa candidature pour le Téléscope Einstein.