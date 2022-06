Le roi Philippe et la reine Mathilde en visite dans plusieurs communes du Limbourg

La visite des souverains a débuté par le site de l'entreprise BelOrta, une coopérative de 950 producteurs locaux de fruits et légumes frais. Ils y ont été accueillis par le responsable de la société, le bourgmestre de Looz, Jo Feytons, et le gouverneur de la province du Limbourg, Jos Lantmeeters. Le Roi et la Reine ont pu découvrir les différentes variétés de fruits et légumes vendues par BelOrta. Ils ont également discuté avec quelques travailleurs, avant d'acheter un panier de fruits et légumes.

En quittant la société, le couple royal a salué près de 250 personnes, dont 200 écoliers et écolières, qui s'étaient rassemblés pour l'occasion. Ils ont salué le groupe et échangé quelques mots avec plusieurs personnes.

Le roi Philippe et la reine Mathilde sont ensuite allés visiter l'association "De Wroeter" à Kortessem. Il s'agit d'une organisation sociale qui propose aux personnes issues de groupes défavorisés ou souffrant d'un handicap des activités, des formations ou des emplois dans la production et la vente de produits artisanaux, dans l'horticulture et la culture fruitière biologiques, l'entretien des espaces verts et la restauration. Après un petit-déjeuner, les souverains ont visité la boulangerie, la cuisine, les serres et le magasin agricole de l'association.

La visite royale se conclura à Bilzen, où le couple souverain sera accueilli sur la Grand-Place par la population. Plusieurs échanges avec des habitants sont notamment au programme. Une réception dans l'hôtel de ville viendra clôturer la journée.