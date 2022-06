Un pédiatre et entraîneur de gym arrêté pour suspicion de voyeurisme et détention de pédopornographie

Un pédiatre de 50 ans et habitant Veldegem a été arrêté et placé en détention la semaine dernière pour suspicion de voyeurisme et possession de pédopornographie. D’après les informations de la VRT, l’homme était également actif comme entraîneur dans un club de gymnastique. Il avait déjà commis des délits similaires par le passé mais avait obtenu une suspension de peine.