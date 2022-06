Zelzate devient la première commune flamande à pouvoir taxer plus lourdement les grandes entreprises

"Ce tax shift coûte aux entreprises à peine 0,09% de leurs bénéfices", assurent les autorités communales. "On parle de montants que les entreprises ressentent à peine, mais c'est déjà trop pour le Voka et pour des multinationales comme ArcelorMittal, Jan De Nul et Rain Carbon. Ils ont saisi le Conseil d'État pour annuler notre tax shift, sans succès. En tant que conseil communal, nous faisons du bon travail pour nos résidents et nos petits indépendants", a estimé l'échevin de l'Environnement Steven De Vuyst (PVDA) qui dirige la commune en coalition avec Vooruit.

"Ne sous-estimons pas l'importance de ce verdict. Cette affaire montre ce que peut viser une majorité réellement de gauche : faire porter les charges les plus lourdes par les épaules les plus fortes. Les entreprises ne vont pas se mettre à fuir Zelzate en masse. La preuve, nous avons introduit ce règlement il y a déjà plusieurs années et elles sont toujours là", a poursuivi l'échevin.

"En tant que commune, nous mettons en œuvre un transfert fiscal très raisonnable, que les entreprises concernées ne ressentent pratiquement pas, mais qui, en période de crise, fait une fameuse différence dans la vie de beaucoup de gens. C'est une question de bonne gouvernance de gauche", a-t-il conclu.