Le dossier Sanda Dia pas traité avant le 23 mars 2023 par la cour d’appel d’Anvers

Le 5 décembre 2018, le cercle Reuzegom avait organisé une épreuve de baptême à laquelle ont pris part Sanda Dia, un étudiant de la KULeuven âgé de 20 ans, et deux autres bleus. L'activité avait débuté à Louvain et s'était poursuivie dans un chalet à Vorselaar où la victime avait dû rester plusieurs heures dans un puits glacé. L'état de santé du jeune homme s'était nettement dégradé après avoir ingurgité de l'alcool et de l'huile de poisson. La victime, originaire d'Edegem (province d'Anvers), était décédée deux jours plus tard à l'hôpital.

Il revient maintenant à la cour d'appel de dire si l'opinion du président est correcte ou non. Si elle le suit, alors l'affaire pourra continuer à être traitée à Hasselt. Si la cour va contre la décision, elle "évoquera" l'affaire, qui sera directement traitée en appel.

Selon une partie des avocats, en indiquant jeudi que le tribunal voulait connaître l'intégralité de l'affaire, le président a laissé sous-entendre que le tribunal avait déjà décidé d' "évoquer". Cependant, le président a souligné qu'il s'agissait de la procédure habituelle. Les appels seront donc entendus les 13, 14, 15, 16 et 17 mars 2023. Le tribunal interrogera les membres du cercle étudiant Reuzegom et la défense pourra également faire appel à des témoins, même si le tribunal pourra décider ou non de les entendre.