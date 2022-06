Pas d’alarme ou d’alerte précoce sur l’approvisionnement en gaz en Belgique

Cependant, si la phase d'alerte précoce n'est pas en vue, "la situation n'en demeure pas moins sérieuse", prévient le cabinet. "Le risque que les prix augmentent et restent élevés est réel."

"L'énergie est utilisée comme une arme et, à la lumière de la guerre énergétique, il est d'autant plus important d'être préparé à tous les scénarios. Il est donc essentiel de se préparer, sur tous les fronts et en concertation avec nos voisins." Le plan de gestion de crise du gaz tient en trois phases: alerte précoce, alerte et urgence.