Un Bruxellois remporte le premier "Young Inventors Prize" pour un bras robotique trieur de déchets

L'idée de cette invention est née en 2018, lorsque Victor Dewulf a visité une entreprise de recyclage dans le cadre de son cours d'ingénierie environnementale à l'Imperial College de Londres.

Victor Dewulf, qui a grandi à Etterbeek en Région bruxelloise mais qui vit et étudie au Royaume-Uni, est impressionné par l'intensité de travail du processus de tri des déchets. Avec son ami et camarade de classe Peter Hedley, il décide de consacrer une thèse à l'automatisation du tri des déchets. En résumé, les ordinateurs devraient rendre le processus plus efficace.

Après avoir obtenu leur diplôme, les deux hommes s'étaient perdus de vue. Jusqu'à ce que Dewulf le recontacte un an plus tard. Il a eu une idée : développer lui-même un système permettant d'automatiser le tri des déchets ménagers en vue de leur recyclage.

En 2019, Dewulf se met au travail dans le jardin de ses parents. Pour 40 euros, il achète une bande transporteuse sur eBay. Avec ses neveux, il collecte les déchets ménagers des voisins qui sont scannés sur le tapis roulant.

Avec ces scans, Dewulf se rend dans le garage de son ami Hedley, qui est également ingénieur en informatique. Là, les deux hommes développent deux systèmes : un algorithme qui, à l'aide de l'intelligence artificielle, peut distinguer les déchets et un bras robotique qui trie les déchets en six catégories différentes à grande vitesse.

L'objectif de cette invention est de réduire le coût du recyclage et ainsi de créer de nombreux emplois.