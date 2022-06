Se sentant menacée, une accompagnatrice interdit à 200 jeunes de monter dans un train à Malines

Le parc de loisir De Nekker vient de mettre en place des mesures plus strictes en réponse à un certain nombre d'émeutes et d’incidents. La vente de billets en ligne avec identification sera obligatoire, la capacité maximale sera réduite à 300 visiteurs et il y aura une restriction pour les grands groupes.

"Des mesures qui s'appliquent au domaine lui-même", précise Dirk Van de Sande. "Mais pour arriver là-bas, les jeunes utilisent les transports en commun. Il faudra examiner comment les groupes plus importants pourront être transportés de Malines à leur lieu de résidence."