Une maison de repos qui respecte les sensibilités culturelles de ses résidents musulmans ouverte à Laeken

La maison de repos et de soins Saphir a pu compter sur les conseils du médecin généraliste bruxellois et chercheur à la VUB, Hakki Demirkapu, qui a mèné des recherches dans le cadre de son doctorat sur les soins de fin de vie adaptés à la culture des migrants de première génération originaires du Maroc et de Turquie. Jusqu'à récemment, il était pratiquement évident dans cette communauté que les enfants devaient continuer à s'occuper des personnes âges de leur famille, même si elles tombaient gravement malades. Mais en raison de leurs activités - avec leurs propres enfants et des carrières exigeantes - les deuxième et troisième générations n'ont souvent plus le temps d'assumer ces soins.

"L'inscription de membres de la famille dans un centre de soins résidentiels est encore un sujet plus sensible dans la communauté musulmane qu'elle ne l'est en général, mais un grand changement est en cours", déclare Lieve Van Boxem, porte-parole du groupe de maisons de repos Korian Belgium. Le nouveau centre de soins résidentiels de Laeken répond à cette évolution en proposant des services spécifiques. Par exemple, la cuisine halal est assurée et il y a des chaînes de télévision marocaines et turques, des salles de prière avec des installations pour les ablutions et la possibilité de faire la prière du vendredi avec un imam.

Les sensibilités culturelles sont également prises en compte dans le cadre des soins. "Si on le souhaite, par exemple, les femmes ne peuvent être soignées que par des femmes, même si des exceptions sont bien sûr possibles dans les situations de danger de mort", explique Lieve Van Boxem. "Nous nous rendons également compte que les personnes de la communauté musulmane ne souhaitent normalement pas de sédation palliative et que l'euthanasie y est encore un grand tabou.