Un week-end agité dans le secteur aérien : les trois jours de grève ont débuté chez Brussels Airlines

Voyageurs et voyageuses sont prévenus: ce jeudi démarre une période compliquée pour le secteur aérien, bouleversé par plusieurs mouvements de grève. Premiers à entrer dans la danse, les pilotes et le personnel de cabine de Brussels Airlines, qui se croiseront les bras jeudi, vendredi et samedi, entraînant l'annulation de 315 vols. Près de 40.000 personnes sont concernées par ces vols annulés alors que la compagnie aérienne belge avait plus de 500 vols prévus ces trois prochains jours.