Action de protestation samedi contre le nouveau supermarché russe Mere à Opwijk

Les organisateurs de l'action de samedi sont les mêmes que ceux de la manifestation du 10 juin, lorsqu'une douzaine de personnes avaient exprimé leur mécontentement. La bourgmestre s'attend cette fois à voir entre 10 et 30 manifestants battre le pavé, auxquels il a été demandé de ne pas importuner la clientèle du magasin.

"Nous ne sommes pas non plus très heureux de l'arrivée de l'enseigne, mais nous n'avions plus d'arguments pour l'empêcher", rappelle Inez De Coninck, qui relève qu'il y avait déjà un détaillant dans le bâtiment auparavant.

L'ouverture de ce Mere à Opwijk a suscité la polémique en pleine invasion russe de l'Ukraine. La secrétaire d'État à la Protection des consommateurs, Eva De Bleeker (Open VLD), a déjà prévenu qu'elle ferait contrôler le magasin par l'Inspection économique. Cette dernière vérifiera si le supermarché respecte les règles d'étiquetage et s'il ne vend pas de produits tombant sous le coup des sanctions russes.