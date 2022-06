Après un cambriolage à Schaerbeek la police met en garde contre de faux livreurs de colis

Deux faux livreurs UPS portant des casquettes et des masques buccaux se sont présentés lundi vers 11h15 chez une femme habitant Schaerbeek et l'ont menacée avec une arme à feu une fois qu'ils étaient entrés dans le hall, selon une vidéo transmise mercredi en fin d'après-midi à Belga et diffusée largement dans la soirée sur les réseaux sociaux. Le parquet de Bruxelles a confirmé jeudi après-midi les faits.