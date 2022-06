Début d’une grève de 3 jours des pilotes et du personnel de cabine chez Ryanair

Les pilotes et le personnel de cabine basés en Belgique travaillant pour Ryanair sont appelés à se croiser les bras dès ce vendredi et jusque dimanche. Ils ne seront pas les seuls employés de la compagnie aérienne à bas coûts à manifester leur mécontentement alors que la grève prend un aspect européen, s'étendant en France, en Espagne, en Italie et au Portugal.