Deux nouveaux villages d'accueil pour les réfugiés ukrainiens en Flandre

Deux villages ont déjà été aménagés, l'un à Malines et l'autre à Anvers. L'Union des villes et communes flamandes a réclamé la semaine passée des installations supplémentaires, l'hébergement chez des particuliers devenant de plus en plus difficile à organiser.

Le premier des deux nouveaux villages sera sans doute installé à Gand, la ville ayant déjà offert d'en accueillir un sur son territoire. Le lieu du deuxième n'a pas encore été décidé.