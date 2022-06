Jamais autant d'amendes pour excès de vitesse n'ont été dressées qu'en 2021

En parallèle, l'ensemble des infractions au volant ont augmenté, pour un total de 6.063.010 l'année passée - un record -, en progression de 13,17% par rapport à 2020 (5.357.224), et de 15,30% par rapport à 2019. Les principales causes d'accident que sont la conduite sous influence et le GSM au volant ont été plus souvent constatées en 2021 que durant les années précédentes, relève la police fédérale de la route dans un communiqué.

Si moins d'automobilistes sous l'influence de l'alcool ont été verbalisés par rapport à 2019 (2020 constituant une année atypique en raison des confinements et fermetures dans l'horeca dus à la crise sanitaire), les autres causes majeures d'accident ont connu une forte hausse. À commencer par la conduite sous influence de stupéfiants, à l'origine de 13.185 infractions détectées l'an dernier, contre 10.922 en 2020 et 9.742 en 2019. Quant au GSM au volant, il a engendré 114.739 infractions contre 108.002 en 2020.