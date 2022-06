Jan Jambon augmente le budget des subsides au secteur culturel de 25 millions d’euros

Le gouvernement flamand a "repêché" 9 organisations qui avaient précédemment reçu un avis négatif d'un comité d'experts et étaient donc menacées de perdre leurs subventions. Parmi elles, la Toneelhuis, qui a son siège dans le Bourlaschouwburg à Anvers.

Needcompany, l'ensemble Ictus et Z33 peuvent également continuer à bénéficier de subsides. Selon le gouvernement flamand, ces organisations "contribuent de manière significative à notre riche culture flamande".

La Toneelhuis se dit soulagée de recevoir des subventions, même si le montant est inférieur à celui d'avant. "Nous sommes soulagés, malgré les avis négatifs, de recevoir 2,6 millions de subventions. Avec ce montant, la Toneelhuis peut garantir son fonctionnement, mais cela nécessite une révision approfondie des plans et des budgets proposés. Nous allons nous y atteler dès demain."

Les organisations qui avaient reçu une évaluation positive mais qui étaient "hors budget" peuvent également compter sur des subventions. Il s'agit notamment de l'orchestre Anima Eterna et du théâtre pour enfants et adolescents Kopergietery. Le Brussels Philharmonic, l'Orchestre symphonique d'Anvers et l'Opéra Ballet Vlaanderen recevront également plus de fonds que prévus. "Cela leur donnera l'occasion de continuer à briller au niveau international et de se concentrer sur leur travail éducatif et de jeunesse" ajoute le communiqué.

Par contre Troubleyn, la compagnie de danse de Jan Fabre, ne fait pas partie des organisations qui bénéficieront de subsides. L'organisation a reçu un avis négatif après les allégations et finalement aussi la condamnation de Fabre pour harcèlement sexuel.

La liste complète des organisations culturelles qui bénéficient de subventions se trouve sur le site du Département flamand de la culture, de la jeunesse et des médias.