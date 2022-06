Le nombre de bambins flamands en surpoids diminue à nouveau

En 2021, la proportion d'enfants de deux ans en surpoids, y compris obèses, a diminué à nouveau. C'est à Anvers que la part d’enfants en surpoids est la plus élevée, avec 11,1 %, et en Flandre occidentale qu'elle est la plus faible. Là, 7,6 % sont en surpoids.

Malgré cette tendance positive, un enfant en bas âge sur dix en Flandre est toujours en surpoids. C'est pourquoi il est important de continuer à investir dans une alimentation saine et dans l'exercice physique. La ministre flamande du bien-être, de la santé publique et de la famille, Hilde Crevits (CD&V), fait référence au projet "Zoet Zwanger", dans lequel l'attention est portée sur un mode de vie sain durant la grossesse. "Dans les services de garde d'enfants et à l'école également, il convient de prêter attention à une alimentation saine et à une activité physique suffisante", dit-elle.

"En outre, il ne faut pas oublier qu'il existe souvent des problèmes socio-économiques qui font que les familles ont du mal à choisir une alimentation saine. Grâce au paquet "croissance" et à l'allocation scolaire, nous éliminons également certains obstacles dans ce domaine."

En Flandre, les filles en surpoids sont légèrement plus nombreuses que les garçons : 10 % contre 9,4 %. La proportion d'enfants de deux ans en surpoids est plus élevée chez les enfants dont la mère n'est pas d'origine belge : 13,9 % contre 7,9 %. Et les enfants pauvres ont une proportion plus élevée d'enfants en surpoids : 14,3 % contre 9 % chez les enfants non privilégiés.