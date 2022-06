Des zones seront interdites aux trottinettes à Anvers, elles s’y éteindront

A partir du 18 juillet, il y aura dans la métropole anversoise des zones interdites ('no go zones') aux trottinettes électriques partagées à Anvers. Les engins verront leur vitesse réduite à l'approche de ces zones, et s'arrêtent purement et simplement si l'utilisateur y pénètre tout de même. La réglementation supplémentaire prévoit également des zones de stationnement interdit et d'autres où la vitesse sera réduite, dans des lieux où de nombreuses personnes sont rassemblées, comme la Grand-Place ou le piétonnier du Meir.