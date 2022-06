Quinze mois de prison pour l'homme qui s'est introduit dans le palais de justice bruxellois

Le parquet avait requis, le 16 juin dernier, une peine de deux ans de prison à l'encontre du prévenu, âgé de 22 ans, qui n'est pas inconnu de la justice. Le tribunal a estimé qu'une peine de 15 mois d'emprisonnement était adéquate pour sanctionner les faits.

Le prévenu avait déjà été condamné, en janvier, par la cour d'appel de Bruxelles, à une peine de quatre ans de prison avec sursis, dans un dossier de prostitution de mineures. Il a d'autres antécédents judiciaires et était déjà connu du tribunal de la jeunesse.

"J'avais bu de la vodka et je cherchais de l'argent, de la nourriture et des boissons", avait déclaré le prévenu, interrogé par le tribunal au sujet de son entrée par effraction dans le palais de justice de Bruxelles, place Poelaert. "Je suis régulièrement actif sur Snapchat, j'ai donc également posté les photos et les vidéos", avait-il expliqué.

La Régie des bâtiments, gestionnaire du palais de justice de Bruxelles, s'était constituée partie civile pour réclamer des dommages et intérêts pour le préjudice matériel subi.