Une prise d’otage à Merksplas fait un mort, le suspect a été arrêté

Les forces de l'ordre ont été alertées vers 5h45 du matin parce qu’un homme s’était introduit dans une habitation de Merksplas et y menaçait les occupants. La fille et le fils de l'ex-partenaire de cet homme et le nouveau compagnon de cette dernière étaient également présents dans la maison. Le suspect les a attaqués, vraisemblablement avec un couteau.

Le fils, âgé de 19 ans, n'a pas survécu à l'attaque, alors qu’il tentait de protéger sa mère. Sa sœur, sa mère et le petit ami de celle-ci ont été blessés. La fille (grièvement blessée) et le compagnon de la mère ont réussi à s'enfuir. Le suspect s'est alors retranché dans la maison avec son ex-partenaire (légèrement blessée). La police et les unités spéciales de la police fédérale sont arrivées sur les lieux.

"Après des heures de négociations, le suspect est sorti et a pu être maîtrisé", expliquait Kristof Aerts, porte-parole du parquet anversois. "Nous avons requis un juge d'instruction pour assassinat, tentative d'assassinat et privation illégale de liberté. Le suspect, âgé de 44 ans, sera présenté dimanche" devant le juge.