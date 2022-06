Kim De Baat et Tim Merlier champions de Belgique de cyclisme

Tim Merlier, Jasper Philipsen, Edward Theuns et Tom Devriendt, notamment, ont pris un billet de parterre. Remco Evenepoel était parmi les coureurs à devoir effectuer la chasse un moment. Un peloton morcelé poursuivait sa route à quatre tours de l'arrivée et 55 km à parcourir. Dix kilomètres plus loin, Sep Vanmarcke (Israël Start-Up Nation) s'est retrouvé devant, rattrapé bien vite par dix autres coureurs. Philipsen a crevé à 17 km de l'arrivée l'obligeant à l'effort et le sprinter était repris par le peloton.

Stuyven et Vanmarcke ont tenté le coup à l'entame du dernier tour. Evenepoel et Julian Mertens (Sport Vlaanderen-Baloise) effectuaient la jonction. Le regroupement global s'est effectué à 2,8 bornes du but.