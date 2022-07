L'architecte Bas Smets réaménagera les abords de Notre-Dame de Paris

C’est au cours de la conférence de presse de ce lundi matin à Paris que Bas Smets apprenait que son projet a été retenu. Il s’est montré très enthousiaste. "Nous sommes ravis de pouvoir collaborer avec un petit morceau à l’histoire de ce monument. Cela nous laisse aussi sans voix"'. Le bureau de Bas Smets travaillera avec plusieurs partenaires. Les travaux de restauration de Notre-Dame devraient être terminés en 2024. L’aménagement des abords de la cathédrale devrait être achevé en 2027.

"Autour de Notre-Dame on trouve tous les ingrédients qui rendent Paris si forte : les plantations de ligne, les quais, les parcs et les places. Nous allons tous les restaurer, les améliorer et les rendre plus résistants au climat. Nous allons préparer ces abords à des températures plus élevées". Cela signifie que des arbres supplémentaires seront plantés pour créer des zones d’ombre, mais ce n’était pas possible sur le parvis de Notre-Dame.