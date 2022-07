La mer du Nord attire les touristes : plus de réservations cet été que l'an dernier

Une étude menée tous les 5 ans par Westtoer révèle en outre que le touriste qui vient au littoral belge est très content de son séjour et de son logement. Le taux de satisfaction a d’ailleurs augmenté de 20% en comparaison avec le sondage effectué il y a 5 ans, précisait encore Sabien Lahaye-Battheu.

"Le pourcentage de visiteurs très contents et extrêmement contents a nettement augmenté", précise Olivier Verhaeghe de Westtoer. "Il n’y a qu’un pourcent des visiteurs qui ne sont pas contents de leur séjour au littoral belge". Et la proportion de touristes étrangers qui réservent à la Côte est en augmentation, souligne la ministre Zuhal Demir.

Certains points à améliorer se dégagent également de l’étude. "Le rapport entre prix et qualité n’est pas encore bon dans certains restaurants et cafés. Les touristes français et luxembourgeois demandent aussi à pouvoir être servis dans leur langue maternelle. Et l’offre en transports en commun vers le littoral peut être améliorée", détaille la présidente de Westtoer. "Nous allons nous attacher à améliorer ces points, à court terme. Nous allons nous réunir avec divers partenaires qui pourraient avoir une influence dans ce domaine", concluait Sabien Lahaye-Battheu (photo: 4e depuis la droite).