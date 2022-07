Nicole de Moor nommée Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration

La nouvelle membre du gouvernement fédéral peut se targuer d'une sérieuse expérience dans les matières qui lui incombent désormais. Elle a précédemment travaillé pour le Commissariat général aux réfugiés et apatrides et a ensuite poursuivi sa carrière au sein de divers cabinets CD&V. Avant d'officier pour celui de Sammy Mahdi, elle a notamment mis ses compétences au profit des anciens ministres de la Justice, Koen Geens, et de l'Emploi, Nathalie Muylle.

Son prédécesseur a estimé, ce lundi soir, qu'elle représentait l'incarnation "de l'expérience et du renouvellement en une seule personne". "Nous l'appelons parfois la chaleureuse Margaret Thatcher de Flandre. Elle est forte, mais juste et capable de positionner correctement le parti, également dans les années à venir". Elle connaitrait mieux que quiconque à la Rue de la Loi les dossiers liés à l’asile et la migration.