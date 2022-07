Pas de logement social en Flandre pour ceux qui ont de l'épargne

Joy Verstichele (photo archives), coordinateur de la Plateforme flamande des locataires - qui représente aussi les locataires en situation précaire -, souligne pour sa part que les personnes qui tentent d’obtenir un logement social sans pouvoir y prétendre "sont très peu nombreuses. C’est avant tout un moyen pour le gouvernement flamand de détourner l’attention du vrai problème, à savoir qu’il y a pénurie de logements sociaux. L’an dernier, seuls 700 nouveaux logements ont été créés".

"Avec ces conditions, on ne fait que rallonger et compliquer la procédure, alors que tant de personnes ont besoin actuellement d’un logement social. Ces conditions vont faire peur aux personnes qui ont réellement droit à un logement social", estime Joy Verstichele. "Cela contribue aussi à une plus grande stigmatisation des locataires sociaux, alors que les vrais problèmes ne sont pas énoncés. On assiste avant tout à une politique de symboles, mais qui a des effets négatifs sur le terrain".

Les longues listes d’attente pour un logement social ne datent pas d’hier. En 2020, le nombre de candidats était monté à près de 170.000. Le gouvernement flamand s’attend à ce que cette liste commence à rétrécir seulement en 2026, par le biais d’investissements dans des nouveaux logements à bas loyers.

D’ici là, ceux qui attendent un logement social peuvent demander une prime à la location en Flandre. De cette manière, ils peuvent louer un logement via le marché immobilier privé.