Covid-19 : plus de 100 hospitalisations et 4.000 infections par jour

Une étude menée par l'Institut de Santé publique Sciensano révèle ce mardi que les femmes et les personnes en situation de surpoids ou d'obésité sont plus susceptibles de présenter des symptômes du Covid long. Les participants à l'étude se plaignent ainsi le plus souvent de fatigue ou d'épuisement des mois après une infection au coronavirus.

Sciensano entend approfondir les connaissances sur le Covid de longue durée et les effets à long terme d'une infection sur la santé physique, mentale et sociale avec le projet de recherche COVIMPACT, rappelle l'Institut. Il définit le Covid long comme une personne qui présente au moins un symptôme lié à cette infection trois mois après avoir contracté la maladie. Selon l'étude portant à ce jour sur plus de 2.000 participants, 47% déclarent avoir encore au moins un symptôme trois mois après leur infection au Covid-19 et 32% après six mois.

Six mois après une infection au Covid-19, la fatigue ou l'épuisement est le symptôme persistant le plus fréquent chez les participants souffrant d'un Covid long (50%). Les autres symptômes persistants les plus fréquents après six mois sont les maux de tête (32%), les troubles de la mémoire et de concentration (32%), les douleurs musculaires (28%), les difficultés respiratoires (27%) et les troubles du sommeil (22%).

Tous les participants présentant un Covid long ne déclarent pas nécessairement un moins bon état de santé suite à leur infection, poursuit Sciensano. En effet, environ 30% des participants présentant un Covid long après 3 et 6 mois se sentent malgré tout complètement rétablis de leur infection. A l'inverse, 4% des participants présentant un Covid long après trois et six mois souffrent de limitations fonctionnelles sévères, 2% de difficultés respiratoires sévères et 3% sont en grande difficulté financière en raison de leur état de santé.

Enfin, les femmes, les personnes avec un niveau d'éducation plus faible, les personnes avec un antécédent de maladie chronique, les personnes en situation de surpoids ou d'obésité, les personnes qui présentaient au moins un symptôme du Covid-19 en phase aigüe de l'infection et les personnes hospitalisées suite à leur infection sont plus susceptibles de présenter des symptômes du Covid long, note encore l’Institut Sciensano.