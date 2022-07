Deux Belges arrêtés après un vol spectaculaire à la foire d'art européenne de Maastricht

Des voleurs armés, selon la police, ont fait irruption ce mardi en plein jour à la foire d'art de Maastricht (TEFAF - The European Fine Art Fair) aux Pays-Bas, un des plus grands salons d'art et d'antiquités de la planète qui attire en général des dizaines de milliers de visiteurs. Une vidéo montre les suspects défonçant une vitrine à la masse, puis s’enfuir après avoir emporté des bijoux, selon la police. Peu après, la police a appréhendé deux suspects sur l’autoroute. Il s’agit de deux Belges. Deux autres suspects étaient encore activement recherchés en fin d’après-midi. L’attaque à main armée n’a fait aucun blessé, mais aurait choqué de nombreux visiteurs présents.