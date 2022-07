Remco Evenepoel parrain de la police cycliste de Bruxelles-Ixelles

"Je n'ai pas hésité une seconde à dire oui !", a déclaré le jeune champion cycliste. "J'avais envie de leur apporter un peu de motivation pour faire leur travail. Travailler sur un vélo n'est pas fréquent. C'est physique, ils doivent faire attention au trafic et faire leur travail de policier".

Une tenue de la brigade cycliste a été offerte à Evenepoel. L'idée est venue du bourgmestre de Bruxelles Philippe Close (PS). "Les bikers ont énormément changé l'image que les citoyens avaient de la police, car ils sont très accessibles - même s'ils ont un rôle répressif aussi pour la sécurité routière, devenue la première préoccupation de nos concitoyens - et ils sont devenus l'image de la police de Bruxelles", a souligné le maïeur. "Pendant le confinement, je me suis demandé comment on pouvait remercier les policiers pour leur travail quotidien. J'ai donc pensé à Remco avant sa victoire Liège-Bastogne-Liège, parce qu'il véhicule un symbole extrêmement positif. C'était un moment fort pour remercier les policiers qui veillent à notre sécurité et une manière de mettre en avant notre champion".