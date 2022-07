Six employés de Brussels Airport arrêtés dans une enquête sur un trafic de drogue

L'enquête a débuté en février 2021 après la découverte de drogue dans deux valises abandonnées à l'aéroport de Zaventem, qui contenaient respectivement 25 et 12 kilos de cocaïne. Le dossier a pris de l'ampleur après l'opération Sky ECC, qui a permis de relier des messages piratés aux deux valises abandonnées.

Très vite, les enquêteurs ont établi que le trafic de cocaïne était organisé avec l'aide et la complicité d'employés de l'aéroport. L'enquête a abouti à dix perquisitions ce lundi 27 juin, au cours desquelles neuf personnes ont été interpellées. Il s'agit de huit hommes âgés de 21 à 45 ans et d'une femme de 33 ans. Ils résident dans les communes de Vilvorde, Zaventem, Anderlecht, Saint-Gilles et Hoboken. Six d’entre eux travaillent à l'aéroport de Zaventem.

Les neuf suspects seront déférés devant un juge d'instruction, qui statuera sur leur placement sous mandat d'arrêt.