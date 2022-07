De la cocaïne cachée dans des œufs Kinder Surprise chez un dealer à Laeken

L’analyse des smartphones du suspect a permis de trouver plusieurs messages liés à la vente de stupéfiants. Après avis du magistrat de garde, il a été décidé de procéder à une perquisition au domicile du suspect.

Lors de la perquisition, les inspecteurs ont été confrontés à une scène déchirante. La femme et la belle-mère du suspect étaient présentes dans la maison, ainsi que son bébé d'à peine quatre mois.

Une quantité importante de stupéfiants, soit 4,650 kg de cocaïne, a été trouvée dans l’habitation, dispersée par terre dans la chambre à coucher et cachée dans une boîte à outils ainsi que dans trois œufs Kinder Surprise. Dans le salon, 16.295 euros en espèces. Des balances de précision et des sachets de conditionnement ont également été saisis, ainsi que deux véhicules, un téléviseur et des montres de luxe.

La femme du suspect a également été arrêtée, puis relâchée après avoir été interrogée. Le père de l'enfant a été mis à la disposition du juge d'instruction, qui a soupçonné le suspect de détention et de vente de stupéfiants en association. L'homme a été arrêté et privé de liberté. A la demande du parquet, un procès-verbal a également été dressé pour mineur en danger.