Plus de 16.000 femmes et filles sont excisées ou à risque de l'être en Flandre

Les femmes habitant en Belgique et supposées excisées ou à risque de l'être sont en premier lieu originaires de Guinée, de Somalie et d'Égypte.

Elles vivent majoritairement en Flandre (16.089), dans une moindre mesure à Bruxelles (7.989) et en Wallonie (9.784). Les autres femmes prises en compte dépendent de centres Fedasil ou sont en situation irrégulière.

Les provinces d'Anvers et Liège, ainsi que la Région de Bruxelles-Capitale, sont les zones géographiques qui accueillent le plus de femmes et filles victimes d'excisions ou à risque de l'être.

"Il reste beaucoup à faire en termes de prévention", souligne la présidente du GAMS, Diariou Sow. Elle pointe notamment le besoin crucial pour l'association d'être reconnue et soutenue en Flandre, "là où c'est le plus nécessaire" (plus de la moitié des accouchements de mères excisées ont eu lieu dans la région, NDLR), alors que ce n'est pour l'instant pas le cas, faute de budget.