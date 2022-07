L'inflation atteint près de 10%, son plus haut niveau depuis 40 ans

Tous les indicateurs de l'inflation s'affichent en hausse au mois de juin, tant sur base de l'indice santé (8,72%, contre 8,34% en mai), le taux d'inflation hors produits énergétiques (5,26%, contre 4,53% en mai) que l'inflation sous-jacente (5,07%, contre 4,43% en mai).

L'inflation ne cesse de grimper ces derniers mois, poussée vers le haut par la flambée des prix des produits énergétiques. L'inflation de l'énergie atteint 55,99% en juin, contre 56,8% en mai. Elle contribue à hauteur de 4,91 points de pourcentage à l'inflation totale. L'électricité coûte 49% plus cher qu'il y a un an et le gaz naturel a grimpé de 109,1% par rapport à juin 2021. Le prix du gasoil de chauffage, lissé sur 12 mois, a crû de 65,6% en un an et les carburants ont augmenté de 39,2%. Cependant, sur base mensuelle, le prix du gaz a diminué en moyenne de 2,57% et de l'électricité de 1,54%.