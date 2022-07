Pour Alexander De Croo le sommet de l’Otan de Madrid "est déjà un succès"

"De mon point de vue, ce sommet est déjà un succès", a-t-il affirmé à son arrivée au centre de congrès Iferma dans la banlieue de la capitale espagnole.

"Le fait que la Finlande et la Suède adhèrent à l'Otan rend l'Europe plus sûre et fait de l'Otan un partenaire plus robuste. Cela démontre l'unité dont l'Otan a fait preuve ces derniers mois", a-t-il ajouté en faisant référence à la réaction des alliés à l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

L'Otan a annoncé mardi soir un accord presque surprise pour permettre l'adhésion de la Suède et la Finlande grâce à la levée du veto turc, sur fond d'une guerre d'usure menée par la Russie en Ukraine.