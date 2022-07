Une patiente prend en otage son médecin généraliste à Waregem

Lundi, la généraliste âgée de 32 ans et originaire de Zulte (Flandre occidentale) rendait visite à une patiente dans la Pelikaanstraat à Waregem, lorsque les choses ont soudain dégénéré. Lorsque le médecin a refusé de donner un certain médicament à sa patiente, celle-ci a commencé à se mutiler avec un couteau. Elle a ensuite retourné le couteau contre son médecin. "La patiente a menacé la victime avec un couteau et a fermé la porte a clé, afin qu'elle ne puisse pas s'échapper. La femme médecin a été retenue en otage pendant une heure. Et lorsqu’elle a tenté de s'échapper, elle a reçu des coups de bâton", a déclaré Tom Janssens du parquet. "Finalement, la victime a réussi à appeler la police. Et les agents sont parvenus à la libérer."

"Le patiente s'est ensuite barricadée dans sa maison pendant plusieurs heures encore", poursuit Tom Janssens. L'équipe d'assistance spéciale de la police a dû arriver sur les lieux pour intervenir. "La femme était déjà connue du service psychiatrique", conclut Janssens.

La patiente sera présentée prochainement devant un juge d'instruction.