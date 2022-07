L'Ommegang de retour à Bruxelles en tant que patrimoine de l'Unesco

"Grâce à l'Unesco, l'Ommegang ne nous appartient plus et appartient désormais à l'ensemble de la population bruxelloise, belge et à l'humanité", s'est réjoui le président de l'association Ommegang Brussels Events, Paul Le Grand. "Des Belges du nord et du sud du pays s'unissent pour retracer un moment de notre histoire, quelles que soient leurs origines familiales et sociales, leurs orientations professionnelles... Tout le monde se rejoint pour transmettre notre culture au monde. L'Unesco nous a ouvert à ce registre-là".

Le cortège formé sur la place Royale a cheminé dans le cœur de ville en passant par le parvis de l'église de Notre-Dame des Victoires au Sablon, où un concours de tir à l'arbalète a été organisé dès 19h pour déterminer celui des arbalétriers qui a pu entrer sur la Grand-Place avec la flèche d'or. Quelque 1.400 figurants, deux tribunes de plus de 2.000 places combles, des personnes encore assises au balcon de l'hôtel de ville ainsi que plusieurs centaines d'autres sur les terrasses alentours et debout derrière les barrières délimitant la scène se sont retrouvés pour deux heures de spectacle.