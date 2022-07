L'Université d'Anvers suspend deux employés qui ont tenu des propos discriminatoires

L'Université d'Anvers a annoncé mercredi soir qu'elle suspendait avec effet immédiat deux membres du personnel qui avaient tenu des propos discriminatoires en mai dernier sur les Marocains et les juifs. Des images vidéos filmant secrètement une conversation entre les deux membres du personnel s'étaient retrouvées sur les réseaux sociaux il y a deux semaines. L’UA veut investir davantage dans une "culture du respect mutuel", via des formations obligatoires pour son personnel et un code de conduite pour ses professeurs et ses étudiants.