La Belgique deuxième pays européen en matière d’investissements en recherche et développement

En tout, les entreprises, instituts de recherche et pouvoirs publics belges ont investi plus de 18 milliards d'euros dans la recherche et le développement en 2020. C'est la Flandre qui a investi le plus, à raison de 3,6% du PIB, suivie de près par la Wallonie (3,4%).

La Région bruxelloise a investi 2,7% de son produit intérieur brut dans la recherche et le développement. A noter que les chiffres wallons et bruxellois sont encore provisoires.

La moyenne européenne se situe à 2,2% du PIB, malgré l'objectif d'atteindre une moyenne de 3% en 2020. Seule une poignée d'Etats membres ont atteint ce niveau: le Danemark, l'Allemagne, l'Autriche, la Suède et la Belgique.