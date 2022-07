La police limbourgeoise démantèle un trafic international de cocaïne dirigé depuis Dubaï

Des enquêteurs de la police fédérale limbourgeoise ont arrêté dans la semaine du 13 juin une organisation responsable de l'importation et de la vente de plusieurs tonnes de cocaïne, notamment via le port d'Anvers. C’est ce qu’a indiqué ce jeudi le parquet du Limbourg. Au total, onze suspects se sont retrouvés derrière les barreaux, neuf en Belgique et deux aux Pays-Bas. Ces derniers seront bientôt extradés.