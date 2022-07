Le gouvernement flamand crée des "couveuses" à Bruxelles, pour une collaboration intersectorielle

C’est dans l’ancien Musée du train, à la gare du Bruxelles-Nord, que le ministre flamand des Affaires bruxelloises, des Médias et de la Jeunesse, Benjamin Dalle (photo principale), a dévoilé ce jeudi une liste de douze lieux retenus, où des organisations devront "réfléchir 'out of the box' pour répondre aux besoins des Bruxellois". Chercher des solutions hors des sentiers battus.

Les organisations participantes ont déjà été sélectionnées, pour une concession de minimum 10 ans pour chaque projet. Lab North et Urban Foxes vont ainsi gérer un "living lab" dans les douze prochaines années, à côté des rails de train de Bruxelles-Nord, avec au programme des présentations de livres, des cours pour étudiants en arts, notamment.

"Ce qui est unique dans cet appel à projets, c’est son caractère intersectoriel", souligne Benjamin Dalle.

L'ouverture officielle est prévue en 2023. Parmi les lieux sélectionnés figurent aussi la librairie Passa Porta, Cultureghem (aux abattoirs d'Anderlecht), Globe Aroma (centre culturel dans le centre de Bruxelles), le Centre pour la jeunesse flamand Aximax (photo) et le futur bâtiment bruxellois de la Ligue des droits de l’homme.