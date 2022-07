Salah Abdeslam condamné à la réclusion criminelle à perpétuité incompressible

Ayari a, lui, été arrêté quatre jours avant les attentats de Bruxelles, en compagnie de Salah Abdeslam. Il avait participé trois jours plus tôt à une fusillade rue du Dries à Forest, où se cachait Abdeslam. Il a déjà été condamné à 20 ans de prison en Belgique. Les deux hommes seront condamnés à une peine de 30 ans de prison, avec une période de sureté des deux tiers.

Mohamed Bakkali, un Belge d'origine marocaine de 38 ans qui a grandi dans les environs de Bruxelles, est considéré comme le cerveau logistique des attaques, car il avait fourni des abris et des voitures aux terroristes. Il a été condamné à 30 ans de prison, dont il devra purger les deux tiers intégralement. "Il a joué un rôle très crucial dans la logistique", a jugé le tribunal.

Hamza Attou, un ami de Salah Abdeslam, a été condamné à quatre ans de prison. Dans la nuit qui a suivi les attentats, il a conduit Mohammed Amri à Paris pour aller chercher Abdeslam et le ramener en Belgique. Amri a lui aussi été condamné à quatre ans de prison. Ali Oulkadi a amené Salah Abdeslam à Schaerbeek, où il s'est caché dans un appartement. La peine la plus légère, à savoir cinq ans, était requise contre lui. Et le tribunal l'a finalement condamné à cinq ans de prison. L'Algérien Adel Haddadi, qui a été arrêté en Autriche avant de pouvoir commettre un attentat, a été condamné à 18 ans de prison, dont il devra purger au moins les deux tiers. Son compagnon Muhammad Usman, également arrêté en Autriche, écope de la même peine.

Farid Kharkhach, 39 ans, qui a grandi dans les environs de Bruxelles, était jugé pour avoir fourni de faux papiers d'identité belges à des terroristes. Il est le seul à avoir été acquitté d'une accusation d'association terroriste. Au lieu de cela, il a été reconnu coupable d'association de malfaiteurs et condamné à deux ans de prison. Le Belge Yassine Atar a participé à tous les préparatifs des attentats. Il est le frère cadet d'Oussama Atar, qui aurait organisé les attentats et recruté des kamikazes. Il est aussi le cousin des frères El Bakraoui, qui se sont fait exploser dans les attentats de Bruxelles en 2016. Il écope finalement d'une peine de huit ans, dont les deux tiers devront être purgés. Ali El Haddad Asufi est condamné à dix ans de prison, dont il devra purger les deux tiers en entier, car il a, avec Atar et Mohamed Bakkali, préparé les attentats et fourni notamment des armes aux terroristes.

Abdellah Chouaa a lui été condamné à quatre ans de prison dont trois avec sursis. Il était aide logistique de la cellule terroriste, mais aussi chauffeur de Mohamed Abrini. Six autres auteurs ont été condamnés par défaut à des peines allant de 30 ans à la perpétuité. Il s'agit d'Ahmad Alkhald, Oussama Atar, Ahmed Dahmani, Fabien Clain, Jean-Michel Clain et Obeida Aref Dibo. Neuf auteurs ont été tués dans les attaques ou lors d'actions policières ultérieures. Le président de la cour d'assises spéciale a conclu le procès en précisant que les condamnés disposent désormais de dix jours pour faire appel de la décision. Cet éventuel procès aurait alors lieu après celui des attentats de Bruxelles, qui débutera en octobre à Bruxelles.