618 faillites prononcées en Flandre au mois de juin, un record

Pour le seul mois de juin, la Belgique a connu 1.047 faillites, soit une hausse de 62,2% par rapport à un an plus tôt. Celles-ci ont entraîné 1.401 pertes d'emploi, dont 442 en Wallonie et 302 à Bruxelles.

Il s'agit d’une hausse pour le neuvième mois consécutif. "L'augmentation en juin est la plus forte jusqu'à présent. Alors qu'en octobre, nous évoquions encore une augmentation limitée, nous voyons l'augmentation se renforcer mois après mois - à l'exception d'avril 2022", commente Graydon.

En Flandre, la hausse a été la plus forte au cours du sixième mois de l'année. Il s'agit d'une augmentation de 89 % pour atteindre 618 déclarations de faillite.