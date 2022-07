Après les révélations sur le gynécologue de Torhout les témoignages se succèdent

Avec ceux qui se sont déjà manifesté, un accompagnement individuel sera proposé dans les semaines à venir. "Aux parents et aux enfants qui en donnent l'autorisation, nous proposerons une analyse ADN. C'est ce que fait le professeur Poppe au Centre de génétique médicale de Gand."

Après la diffusion de l’émission, AZ Delta n'a plus eu de nouvelles du gynécologue concerné. "Nous ne l'avons pas contacté. Une enquête judiciaire a été lancée et nous ne voulons pas interférer. Nous allons laisser faire la justice et fournir toute coopération nécessaire."